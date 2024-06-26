Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Тольятти 28 июня

28 июня, в городе Тольятти состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это масштабное мероприятие позволит участникам лично познакомиться с работодателями и выбрать среди множества вакансий ту, которая наилучшим образом соответствует их профессиональным интересам.
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