В Удмуртии скончался главный научный сотрудник УрО РАН

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 72 году жизни скончался главный научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Васильевич Вахрушев.
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