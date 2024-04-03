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В Удмуртии скончался главный научный сотрудник УрО РАН

В Удмуртии скончался главный научный сотрудник УрО РАН

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 72 году жизни скончался главный научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Васильевич Вахрушев.

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