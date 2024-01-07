Как защитить кожу в холодное время года

Самые полезные витамины – это те, которые мы получаем со свежими продуктами. Поэтому не пренебрегайте овощами и фруктами, смело добавляйте в свой рацион салаты из свежих овощей и употребляйте больше зелени: петрушку, сельдерей, зеленый лук.