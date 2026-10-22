‼️🇩🇪🇺🇦 Помощь Украине угрожает безопасности самой Германии — Вайдель ▪️Лидер «Альтернативы для Германии» заявила, что Берлин тратит огромные средства на поддержку Киева вместо укрепления собственной обороноспособности.
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