"Не покупайте гробы своим детям!": начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей к бдительности

Речь идёт о подростковой езде на мопедах и мотоциклах.Начальник ГАИ Новочеркасска в Ростовской области майор полиции Алексей Герасимик попросил родителей подростков проявить максимум внимания и не позволять детям управлять мопедами и мотоциклами.