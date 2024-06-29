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Царьград

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"Не покупайте гробы своим детям!": начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей к бдительности

"Не покупайте гробы своим детям!": начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей к бдительности

Речь идёт о подростковой езде на мопедах и мотоциклах.Начальник ГАИ Новочеркасска в Ростовской области майор полиции Алексей Герасимик попросил родителей подростков проявить максимум внимания и не позволять детям управлять мопедами и мотоциклами.

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