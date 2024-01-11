Самое главное на эту минуту о скандальном ролике, где блогер кидает младенца в сугроб

Косенко, подписав видео “первый полет Лео”, удалил его после волны негативных комментариев и объяснил, что на самом деле он бросал в сугроб куклу, на которую было наложено лицо ребенка с помощью искусственного интеллекта, однако, ему никто не поверил.
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