Экспортерам назвали обязательный к продаже объем валютной выручки

Экспортеры, которых указом президента России обязали в течение полугода репатриировать выручку, должны будут с 16 октября зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема, следует из соответствующего постановления кабмина.
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