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Закон и Порядок

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США не хотят называть Китаю красную линию. Почему?

США не хотят называть Китаю красную линию. Почему?

FT: США не хотят называть Китаю красные линии из-за потенциальной уловки Пекина Проржавевший филиппинский корабль, севший на мель, стал одной из главных точек напряжения между США и Китаем — Пекин требует его уничтожения, но судно защищено договором о взаимной обороне Фото: Tingshu Wang / Reuters США опасаются устанавливать с Китаем красные линии, поскольку тот воспользуется этим, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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