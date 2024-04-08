США не хотят называть Китаю красную линию. Почему?

FT: США не хотят называть Китаю красные линии из-за потенциальной уловки Пекина Проржавевший филиппинский корабль, севший на мель, стал одной из главных точек напряжения между США и Китаем — Пекин требует его уничтожения, но судно защищено договором о взаимной обороне Фото: Tingshu Wang / Reuters США опасаются устанавливать с Китаем красные линии, поскольку тот воспользуется этим, пишет Financial Times со ссылкой на источники.