Новый военный прокурор вступил в должность в Уссурийске

Смена руководства произошла в Уссурийском гарнизоне. На должность нового военного прокурора назначен Богдан Вдовенко, ранее служивший в 32-й военной прокуратуре гарнизона Спасска-Дальнего, сообщили ИА UssurMedia в военной прокуратуре.
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