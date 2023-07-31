Общественная служба новостей

1 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Мало дали.За госизмену надо отправлять на урановые рудники пожизненно.Экс-сотрудника ми...
  • Валера Петриченко
    американцы как шакалы а европейцы как гиены смотрятся против РФ и КНРПушков заявил, чт...
  • Валера Петриченко
    Надо знать куда ехать это вам не сафариКолумбийские наем...

Синоптики Приволжского УГМС: Август в Самарской области начнется с дождей

Синоптики Приволжского УГМС: Август в Самарской области начнется с дождей

Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В соответствии с установленной специалистами информацией, в период с 31 июля по 2 августа на территории Самары и области прогнозируется теплая, местами дождливая, погода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх