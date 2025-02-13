Сретение. Что можно и что нельзя делать 15 февраля 2025 года

15 февраля 2025 года празднуется большой двунадесятный праздник — Сретение Господне. В противовес богородичным, то есть относящимся к Богородице, это господский праздник — он повествует о событиях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.
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