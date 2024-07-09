Смоляне жалуются на «бетонное недоразумение»

Градоначальник дал поручение с жестким дедлайном Наше издание неоднократно писало о проблемах жителей улиц Большая и Малая Краснофлотская, связанных с наличием рядом с их домами так называемого «пескоулавливающего гидротехнического сооружения».
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