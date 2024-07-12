Пощечина Зеленскому. Украина получила первые истребители F-16: Россия придумала способ их легко уничтожать

Сегодня 93K прочитали Автор: Дмитрий Горин 128 истребителей F-16: именно такое количество просроченный президент Зеленский, похоже, считает панацеей, тем самым оружием, которое решит исход войны в пользу Украины.
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