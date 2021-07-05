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Николич о нежелании игроков уезжать в Европу: «Они получают 2 млн евро в год тут. Это сделал лимит»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о зарплатах российских игроков в РПЛ. — Кикнадзе, работая в «Локо», говорил, что клуб будет стараться брать молодых игроков и доводить их до продажи в Европу за большие деньги.

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