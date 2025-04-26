«29—30 апреля или 5—7 мая»: в Госдуме рассказали о графике начисления пенсий во время майских праздников

В Госдуме напомнили, что в период майских праздников изменится график начисления россиянам пенсий. Как отметила член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»), получатели пенсий в банке могут взять деньги раньше, если обычная дата начисления выпадает на период с 1 по 5 мая.