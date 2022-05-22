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Захарова сравнила Макфола с ослом из «Бременских музыкантов»

Захарова сравнила Макфола с ослом из «Бременских музыкантов»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила экс-посла США в России Майкла Макфола с ослом из сказки «Бременские музыканты» после заявления бывшего дипломата о том, что США лгали Киеву по поводу перспектив вступления в НАТО.

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