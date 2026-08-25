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Врач объяснила, почему сода не спасает от изжоги

Врач объяснила, почему сода не спасает от изжоги

Регулярное употребление соды может нарушить кислотно-щелочной баланс и привести к дефициту калия и кальция Несмотря на наличие современных лекарств, некоторые люди продолжают использовать народные средства для борьбы с изжогой.

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