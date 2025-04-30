Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём пожарной охраны

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов государственной противопожарной службы с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя настоящую мужскую работу, и это достойно самого большого уважения! Ежедневно вы рискуете собой, вступая в схватку с очень опасным «противником».