Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём пожарной охраны

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов государственной противопожарной службы с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя настоящую мужскую работу, и это достойно самого большого уважения! Ежедневно вы рискуете собой, вступая в схватку с очень опасным «противником».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии