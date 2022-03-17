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Мухамадуллин о «Нью-Джерси»: «После матчей иногда пишут. У меня все мысли о плей-офф КХЛ»

Шакир Мухамадуллин считает, что «Салавату» надо контролировать эмоции в серии с «Трактором». – Что говорят тренеры вам, как настраивают на игры молодых? – Тренеры говорят, что надо просто получать удовольствие.

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