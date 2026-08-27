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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения. Форвард «Динамо» может восстановиться к игре со «Спартаком»

Константин Тюкавин пропустит дерби с « Локомотивом ».  Нападающий « Динамо » не примет участие в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ из-за небольшого повреждения, сообщает «Спорт-Экспресс».

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