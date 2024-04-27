Японский спутник сделал «первое в истории» фото куска космического мусора к...

Японский спутник сделал «первое в истории» фото куска космического мусора крупным планомВ сети X (бывшей Twitter) японская компания Astroscale сообщила об успешных манёврах спутника-инспектора по сближению с космическим мусором — фрагментом ракеты на орбите.
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