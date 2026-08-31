Куда не ведут экскурсионные маршруты: как в Твери появился Китайский парк

Наступил финальный день лета. Приходит время подводить итоги туристического сезона. Пока официальной статистики о посещении туристами нашего города этим летом нет, но есть информация, что в целом по области гостей было на 21% больше, чем в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым