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Куда не ведут экскурсионные маршруты: как в Твери появился Китайский парк

Куда не ведут экскурсионные маршруты: как в Твери появился Китайский парк

Наступил финальный день лета. Приходит время подводить итоги туристического сезона. Пока официальной статистики о посещении туристами нашего города этим летом нет, но есть информация, что в целом по области гостей было на 21% больше, чем в прошлом году.

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