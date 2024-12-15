Российская иномарка-бестселлер выйдет на рынок Великобритании

В первом квартале 2025 года в Соединённом Королевстве начнут продавать Haval Jolion. Речь идёт об экспортной версии Pro Hybrid: с российским «Джолионом» такой паркетник роднит платформа Lemon, дизайн интерьера и общий форм-фактор.
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