В Сумской области усилили принудительную эвакуацию населения

Принудительная эвакуация населения Сумской области активизировали по распоряжению властей района, заявил во вторник глава Сумской областной администрации Олег Григоров 6 мая в эфире украинского новостного телемарафона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии