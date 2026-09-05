Администрация США при рассмотрении вопроса о урегулировании ситуации на Украине должна принимать во внимание реальные обстоятельства, которые в складываются не в интересах Киева.
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