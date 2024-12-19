Медвежий угол
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Медвежий угол

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Караулов* рассказал о личной охране Владимира Соловьёва после убийства генерала Кириллова

Караулов* рассказал о личной охране Владимира Соловьёва после убийства генерала Кириллова

Царьград ФОТО: © PAVEL KASHAEV/ GLOBAL LOOK PRESS Андрей Караулов* после убийства генерала Игоря Кириллова рассказал о наличии огромной охраны у одной из главных русских телезвёзд - ведущего Владимира Соловьёва.

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Комментарии
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Светлана
какой ужас. все под прицелом. беречь надо наших. дорогие наши журналисты, военные ,будьте, пожалуйста,  осторожны. мы за вас молимся!
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4 час.
Вячеслав Гришин
Караулов - ты где был, придурок?
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3 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Сам из лицензионных  с правом ношения служебного оружия.Однако никогда ни в каких местах на моей одежде надписей не было! Охрана, с одной стороны это хорошо, а вот с другой...Никакая охрана не сможет уберечь от покушения охраняемое лицо!!!Да, проблему &quot;любителям пострелять или взорвать&quot; охрана создаёт, но предотвратить злонамерение и акт никак не может!
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2 час.

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