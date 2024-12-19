Караулов* рассказал о личной охране Владимира Соловьёва после убийства генерала Кириллова

какой ужас. все под прицелом. беречь надо наших. дорогие наши журналисты, военные ,будьте, пожалуйста, осторожны. мы за вас молимся!

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Сам из лицензионных с правом ношения служебного оружия.Однако никогда ни в каких местах на моей одежде надписей не было! Охрана, с одной стороны это хорошо, а вот с другой...Никакая охрана не сможет уберечь от покушения охраняемое лицо!!!Да, проблему "любителям пострелять или взорвать" охрана создаёт, но предотвратить злонамерение и акт никак не может!