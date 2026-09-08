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Энцо после 2:0 с «Порту»: «Холанд – просто монстр, надеюсь, отдам ему еще много голевых. В «Ман Сити» меня сразу приняли, и я очень счастлив»

Полузащитник « Манчестер Сити » Энцо Фернандес поделился эмоциями после победы над «Порту» в общем этапе Лиги чемпионов (2:0).

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