NVIDIA Shield TV отмечает 9-летие и ещё получает обновления ПО NVIDIA известна своими в...

NVIDIA Shield TV отмечает 9-летие и ещё получает обновления ПОNVIDIA известна своими видеокартами, графическими процессорами и ускорителями, но компанию также хвалят за ее долгосрочную поддержку драйверов игровых графических процессоров, которая в настоящее время охватывает архитектуру Maxwell, выпущенную в 2015 году.