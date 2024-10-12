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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA Shield TV отмечает 9-летие и ещё получает обновления ПО NVIDIA известна своими в...

NVIDIA Shield TV отмечает 9-летие и ещё получает обновления ПО NVIDIA известна своими в...

NVIDIA Shield TV отмечает 9-летие и ещё получает обновления ПОNVIDIA известна своими видеокартами, графическими процессорами и ускорителями, но компанию также хвалят за ее долгосрочную поддержку драйверов игровых графических процессоров, которая в настоящее время охватывает архитектуру Maxwell, выпущенную в 2015 году.

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