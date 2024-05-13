«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»

Страны Запада настроены на то, чтобы решить конфликт на Украине «на поле боя». Это их право, считает исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, сделав такое заявление во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел.