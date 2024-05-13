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«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»

«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»

Страны Запада настроены на то, чтобы решить конфликт на Украине «на поле боя». Это их право, считает исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, сделав такое заявление во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел.

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Комментарии
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Eduard
Если Запад хрчет войну,они её получат!
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19 час.
Eduard
Молодец Лавров!
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19 час.
Eduard
Запад на всех бросается,еа Россию ,Китай,на всех кто на раб Америки!
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19 час.

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