Как семья президента США подружилась с террористами

С этих страшных событий прошло уже 25 лет. 11 сентября 2001 года исламские террористы захватили несколько пассажирских самолётов, летавших на внутриамериканских авиалиниях.
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