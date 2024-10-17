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Zero Hedge

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NFL Beer Cost Inflation Over The Past Decade

NFL Beer Cost Inflation Over The Past Decade

NFL Beer Cost Inflation Over The Past Decade This graphic, via Voronoiapp.com, shows where beer prices have increased the most across NFL teams between 2013 and 2023, based on data from Team Marketing Report via FinanceBuzz.

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