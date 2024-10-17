NFL Beer Cost Inflation Over The Past Decade This graphic, via Voronoiapp.com, shows where beer prices have increased the most across NFL teams between 2013 and 2023, based on data from Team Marketing Report via FinanceBuzz.
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