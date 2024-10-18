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Пострадавший в 2006 году шахтёр рассказал о реабилитации и воспитании детей

Пострадавший в 2006 году шахтёр рассказал о реабилитации и воспитании детей

После трагедии мужчина не смог ходить и остался инвалидом.В одной из трагедий в Кузбассе в 2006 году пострадал шахтёр Александр.

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