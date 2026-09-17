Автобус сбил 12-летнего ребёнка прямо на остановке

Автобус сбил 12-летнего ребёнка прямо на остановкеВечером в Советском районе Волгограда произошло ДТП с общественным транспортом.
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