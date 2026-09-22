Дева Кассель и загадочный пианист: как новый «Призрак Оперы» переворачивает классику с ног на голову

В мире кино вновь оживает легенда, но на этот раз она выглядит совсем иначе. Кинокомпания «Вольга» обнародовала локализованный трейлер фильма «Призрак Оперы» (Le Fantôme de L’Opéra), который покорит зрителей не только своей визуальной красотой, но и смелым переосмыслением классики.