В Новый год не стоит рассчитывать на легкую удачу в лотерею - математик

Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.