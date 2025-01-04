В Новый год не стоит рассчитывать на легкую удачу в лотерею - математик

Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2 процента. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из ведущих российских математиков, профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.
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