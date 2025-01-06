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ГТРК Татарстан

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Волонтер года РТ стал частью команды волонтеров Российско-Китайских игр 2025

Виктор Воропаев, победитель Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан – 2024», прибыл в Южно-Сахалинск для участия в Российско-Китайских играх 2025 в качестве волонтера.

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