Волонтер года РТ стал частью команды волонтеров Российско-Китайских игр 2025

Виктор Воропаев, победитель Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан – 2024», прибыл в Южно-Сахалинск для участия в Российско-Китайских играх 2025 в качестве волонтера.