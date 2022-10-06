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Минэк поднимет бизнесу предельный доход для уплаты низких налогов

Минэк поднимет бизнесу предельный доход для уплаты низких налогов

Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор. Он нужен для определения максимального дохода, дающего право компании или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с льготными ставками.

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