Минэк поднимет бизнесу предельный доход для уплаты низких налогов

Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор. Он нужен для определения максимального дохода, дающего право компании или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с льготными ставками.
Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор. Он нужен для определения максимального дохода, дающего право компании или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с льготными ставками.
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