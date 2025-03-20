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Царьград

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Стало известно, какую дополнительную меру поддержки получат многодетные семьи в Поморье

Стало известно, какую дополнительную меру поддержки получат многодетные семьи в Поморье

Накануне в Архангельской области утвердили новый праздник — День многодетной семьи. Однако на этом приятное не закончилось, в регионе расширили меры поддержки для таких граждан.

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