Стамате: «Веронике Драгалин первой нужно пройти веттинг»

Депутат Олеся Стамате, бывший председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, считает, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин первой в ведомстве должна пройти веттинг.
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