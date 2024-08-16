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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие российской военной базы в Киргизии сорвали нападение условного противника на военные объекты

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии сорвали нападение условного противника на военные объекты

При проведении тренировки пристальное внимание уделялось слаженности, оперативности действий военнослужащих, владению личным составом средствами наблюдения, разведки и связи.

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