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Пикфорд выбил мяч из рук у Симеоне и плечом толкнул аргентинца. Форвард зацепил вратаря Англии по ноге при падении

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рукой выбил мяч из рук у нападающего Джулиано Симеоне в матче полуфинала чемпионата мира против Аргентины (0:0, первый тайм).

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