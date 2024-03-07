Поздравления с 8 марта

Максим Комаров

Вот почему я всегда говорю, что самое смешное в жизни - глупость? Да все просто. Нормальные ребята - Афанасьев, Илюха Илюха - никогда не переходили грань. Даже, если я ее переходил! О чем? Парни - умные и достойные. Такая же - Лена Мисько. Женщина, которой я восхищаюсь! А то, что я с ней ругаюсь, только мое дело Вернемся к двум дебилам: Озеров и КУАТ. Вы оба мне угрожали: Озеров - другом Нурмагаллиеаым, Куат - некой казахской мафией в СПБ. Пока не срослось у вас? Парни (или мне девочками вас все-таки считать?), вы готовы ответить за слова? Я готов, предлагаю решить этот вопрос Мой телефон есть у Лены и у Синявского, они подтвердят мою дееспособность Я вас буду иметь, заявлено