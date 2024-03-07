УВАЖАЕМЫЕ,ЛЮБИМЫЕ И САМЫЕ НАМ ДОРОГИЕ МАМЫ,БАБУШКИ,СЕСТРЫ,ДОЧЕРИ,ВНУЧКИ! Я поздравляю Вас с 8 Марта и хочу сказать, что всегда рад быть рядом с Вами ― сегодня и каждый день! Пусть искрятся солнечные лучики,Озорные птички распевают,И весна всех женщинТеплотой и счастьем согревает.
Поздравления с 8 марта
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Максим Комаров
Геолокация лохи И будете лицезреть свой страх в натуре Я отвечаю
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2 час.
Максим Комаров
Вот почему я всегда говорю, что самое смешное в жизни - глупость? Да все просто. Нормальные ребята - Афанасьев, Илюха Илюха - никогда не переходили грань. Даже, если я ее переходил! О чем? Парни - умные и достойные. Такая же - Лена Мисько. Женщина, которой я восхищаюсь! А то, что я с ней ругаюсь, только мое дело Вернемся к двум дебилам: Озеров и КУАТ. Вы оба мне угрожали: Озеров - другом Нурмагаллиеаым, Куат - некой казахской мафией в СПБ. Пока не срослось у вас? Парни (или мне девочками вас все-таки считать?), вы готовы ответить за слова? Я готов, предлагаю решить этот вопрос Мой телефон есть у Лены и у Синявского, они подтвердят мою дееспособность Я вас буду иметь, заявлено
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2 час.
Максим Комаров
Для дебила - Куата. Гражданина другого государства. Я - отставной сотрудник Росгвардии. Я раздумываю над тем, чтобы заключить еще один контракт на 5 лет. Мои навыки и квалификация востребованы. Ты (КУАТ) ты никто. Обходи меня стороной, ублюдок
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2 час.
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