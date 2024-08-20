Плановые испытания тепловых сетей ДГК проводит в Хабаровске и пригородных поселках

В Хабаровске начались систематические испытания тепловых сетей, которые продлятся до конца осени. Это мероприятие необходимо для проверки состояния системы теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном 2024-2025 годов.
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