Китай к Северной Корее после ее сближения с Россией — The Economist

Сближение с Россией стало причиной охлаждения к Северной Корее Китая, который традиционно оказывал влияние на происходящее в КНДР, 31 октября пишет британское издание The Economist со ссылкой на аналитиков.
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