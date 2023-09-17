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Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась 4-матчевая голевая серия в «Реале»

Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась 4-матчевая голевая серия в «Реале»

До сегодняшнего дня полузащитник забил во всех четырех играх в чемпионате Испании за «Реал». Так начать карьеру в составе мадридцев удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.

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