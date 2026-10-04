В Красноярске закрывают "лишние" роддома. Обоснование чиновников опровергла врач: "Это неправда"

В Красноярске закрывают "лишние" роддома. Обоснование чиновников, принявших решение об "оптимизации", опровергла врач-неонатолог Ольга Кучма, которая работает в одном из учреждений: "Это вообще неправда".
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