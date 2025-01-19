32 спасателя тушат кровлю дома на 5-ой Советской улице в Петербурге

Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, 19 января в 7:13 утра поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном здании на 5-ой Советской улице в Центральном районе Петербурга.
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