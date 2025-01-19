НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Марго, ты молодец! Всё будет хорошо!Маргарита Симонья...
  • Eduard
    Дебил и такая же подружка.Ей повезло что не разбилась,Полиция задержала...
  • Vova Гарин
    Сиди сука,пока лоб цел.Осужденный за под...

32 спасателя тушат кровлю дома на 5-ой Советской улице в Петербурге

32 спасателя тушат кровлю дома на 5-ой Советской улице в Петербурге

Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, 19 января в 7:13 утра поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном здании на 5-ой Советской улице в Центральном районе Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх