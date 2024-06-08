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Экс-глава Моссада: война с "Хезболлой" угрожает существованию Израиля

Экс-глава Моссада: война с "Хезболлой" угрожает существованию Израиля

REUTERS/Ayal Margolin Начало полномасштабных боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" угрожает существованию еврейского государства, считает бывший глава департамента разведки и специальных операций в службе внешней разведки Израиля (Моссад) Хаим Томер.

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