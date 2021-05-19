Матвиенко: перенос Совфедом денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Перенос Советом Федерации рассмотрения закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связан с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, оснований для работы в авральном режиме нет.