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Американский профессор указал на просчет США в отношении России

Американский профессор указал на просчет США в отношении России

Американские власти просчитались в своей политике по отношению к России, думая, что Москва пойдет на уступки и не ответит на эскалационные шаги Запада, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

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